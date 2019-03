Антъни Джошуа изненада свои фенове на ринга (видео)

Среща със световния шампион по бокс за професионалисти в тежка категория Антъни Джошуа имаха няколко щастливци в Лондон.

Избраните клиенти на популярен телевизионен канал получиха като подарък въможност да тренират с екипа на Джошуа.

Те обаче не знаеха, че на ринга ще се появи и самият световен шампион.

Джошуа първоначално наблюдаваше зад кадър тренировката, а след това се появи на ринга като спаринг партньор на чаровна блондинка.

Hellllloooooooo, is it me you’re looking for? @SkyUK #SkyVIP pic.twitter.com/sKPbe6NFAf