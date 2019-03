Розалин Пенчев и СЕСК на полуфинал в Бразилия

View this post on Instagram

O Sesc/RJ é o primeiro semifinalista da Superliga Masculina. Jogando na Arena Minas, o time carioca derrotou o Fiat/Minas por 3x0. Wallace foi o maior pontuador e Maurício Borges foi o melhor da partida. Agora o Sesc espera o vencedor do confronto Sesi x Itapetininga pra saber quem vai enfrentar nas semi.

