Борусия Дортмунд и Арсенал с интерес към сина на Лилиан Тюрам

Нападателят на Гинган Маркъс Тюрам е една от големите трансферни цели на Борусия Дортмунд през летния трансферен прозорец, съобщава "Билд".



Германският клуб, който е известен с налагането на млади футболисти, има интерес към привличането на 21-годишния син на бившия френски национал Лилиан Тюрам. Нападателят е отбелязал 11 гола в 29 мача през този сезон. Интерес към Тюрам проявява и Арсенал



Ahead of the @CoupeLigueBKT final, @EAGuingamp forward @MarcusThuram is this week's #OneToWatchhttps://t.co/PKrGNObWFc pic.twitter.com/n83nEveeYL — Ligue1 English (@Ligue1_ENG) March 27, 2019 0



