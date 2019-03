Европейски футбол 26 години от началото на една голяма кариера 28 март 2019 | 12:49 - Обновена 0



На този ден преди точно 26 години своя дебют в професионалния футбол прави един от най-големите играчи в историята на италианския футбол - Франческо Тоти. Символът и дългогодишен капитан на “вълците” прави официалния си деюбт в Серия “А” с фланелката на родния си Рома на 28 март 1993, когато е едва 16-годишен. Наставникът на “джалоросите” по това време - Вуядин Бошков, пуска в игра младия Тоти като резерва при победата на Рома с 2:0 като гост срещу Бреша . Останалото е история… All epic stories start somewhere... #OnThisDay in 1993, Francesco @Totti made his debut for #ASRoma... pic.twitter.com/AYDfB6mY7z — AS Roma English (@ASRomaEN) March 28, 2019 Тоти сложи край на кариерата си през 2017 - след 25 години вярна служба на Рома. В цялата си кариерата 42-годишният в момента Тоти не е носил фланелката на друг клуб. Бившият атакуващ халф/нападател има 786 мача и 307 гола за Рома. Тоти сложи край на кариерата си през 2017 - след 25 години вярна служба на Рома. В цялата си кариерата 42-годишният в момента Тоти не е носил фланелката на друг клуб. Бившият атакуващ халф/нападател има 786 мача и 307 гола за Рома. On this day in 1993 Francesco Totti made his @ASRomaEN debut. He'd go on to score 307 competitive goals for Roma in all competitions, a club record. pic.twitter.com/flOgEEd5fO — MUNDIAL (@MundialMag) March 28, 2019 Той е световен шампион с Италия от Мондиал 2006 в Германия, печели Серия “А” през 2001 година, а през 2014 стана най-възрастният футболист, вкарал гол в Шампионската лига - при равенството 1:1 между Рома и Той е световен шампион с Италия от Мондиал 2006 в Германия, печели Серия “А” през 2001 година, а през 2014 стана най-възрастният футболист, вкарал гол в Шампионската лига - при равенството 1:1 между Рома и Манчестър Сити на “ Етихад Стейдиъм ”. 0



