Джон Джоунс се изправя срещу опасен нокаутьор на UFC 239

Следващата защита на титлата на Джон Джоунс в полутежка категория ще бъде срещу бразилеца Тиаго Сантос на 6-ти юли на събитието UFC 239. Новината бе потвърдена от ESPN.

Breaking: Jon Jones, Thiago Santos and Amanda Nunes, Holly Holm title fights are verbally agreed to headline UFC 239 on July 6 in Las Vegas. https://t.co/vcv5v3fH2L — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) March 27, 2019

В последните шест месеца „Боунс“ показа, че отново е стъпил на краката си и направи две успешно защити на титлата си срещу Александър Густафсон и Антъни Смит.

Тиаго Сантос е в серия от три поредни победи, откакто премина от средна към полутежка категория. И трите му победи са чрез нокаут. Бразилецът е записал 21 победи в клетката, 13 от които чрез КО/ТКО.

UFC 239 ще се проведе в „T-Mobile Arena“, Лас Вегас, Невада.

boec.bg