Буукър с рекорд, но Финикс загуби домакинството си на Вашингтон

Девин Буукър стана най-младият играч, който записва поредни мачове с поне 50 точки в лигата, но Финикс загуби домакинството си на Вашингтон със 121:124. 22-годишният Буукър завърши с 50 точки и 10 борби, след като в предишната среща на тима си беше вкарал 59 точки срещу Юта в понеделник.

"Every time I'm out there I'm trying to find ways to get better and find ways to get wins for this team. Right now is a time for me to be more aggressive." - @Devinbook pic.twitter.com/ScnTnityD3