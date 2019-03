Официално: Манчестър Юнайтед назначи Солскяер за постоянно

"От първия ден, в който пристигнах, се почувствах като у дома си в този специален клуб. За мен бе чест да бъда играч на Манчестър Юнайтед и след това да стартирам треньорската си кариера тук. За мен последните няколко месеца представляват фантастичен опит и аз искам да благодаря на всички останали треньори, на играчите и на щаба за работата, която свършихме досега. Това е работата, за която винаги съм мечтал. Повече от развълнувам съм, че ще имам шанса да водя клуба дългосрочно и се надявам да продължим да носим успехите, които нашите невероятни привърженици заслужават", заяви Солскяер пред клубния сайт.

"Резултатите, които Оле постигна, след като бе назначен за временен мениджър пред декември, говорят сами за себе си. Но освен представянето и резултатите, Оле донесе богат опит, натрупан и като играч, и като треньор, съчетан с желанието да даде шанс на младите футболисти и дълбокото разбиране на културата на този клуб. Всичко това означава, че той е точният човек, който може да води Манчестър Юнайтед напред. Искам да благодаря на Оле и щаба му за всичко, което направиха досега, и да ги поздравя за това напълно заслужено назначение. Феновете и всички в клуба са зад него. Той иска да ни отведе там, където трябва да бъдем, и да изгради следващия етап от нашата история", заяви изпълнителният вицепрезидент на клуба Ед Уудуърд.

Ole’s at the wheel! We can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has been appointed as #MUFC manager.