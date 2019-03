Голдън Стейт вече е едноличен лидер на Запад

Защитаващият титлата си Голдън Стейт спечели гостуването си на Мемфис със 118:103 и с 51-ата си победа в 74 мача от редовния сезон оглави еднолично класирането в Западната конференция на Националната баскетболна асоциация. Стеф Къри и Кевин Дюрант нанизаха по 28 точки, като Къри добави 10 борби и 7 асистенции.

