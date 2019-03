Бейзбол Англичанин напусна работа, за да изгледа на живо целия сезон в МЛБ 28 март 2019 | 09:32 0



Личната мисия на Мелоус е да предизвика повече интерес към бейзбола в своята родина. За целта той е създал специален профил в "Туитър" с кодовото наименование



Очертаващата се околосветска обиколка на британския бейзболен маниак вече стартира от Токио, където миналата седмица сезон 2019 бе предсрочно открит със серия от два мача между Оукланд Атлетикс и Сиатъл Маринърс. Това се оказаха последните двубои във великата кариера на Ичиро Сузуки, така че още в самото начало Джоуи стана свидетел на паметен миг.



I have decided to quit my job - because of baseball.



Allow me to explain... pic.twitter.com/eMrXpkkrWP — Baseball Brit (@BaseballBrit) February 21, 2019

Следващата спирка на англичанина ще бъде Сиатъл, където тази вечер "моряците" посрещат шампиона Бостън Ред Сокс за същинското начало на първенството. През юни пък Мелоус ще се прибере у дома в Лондон за историческата серия от два мача между "червените чорапи" и Ню Йорк Янкис на Олимпийския стадион, с която МЛБ ще направи своя официален дебют в Европа.



"Някои хора с право се учудват, че правя нещо с такава огромна страст. Семейството ми ме подкрепя. Колегите ми бяха малко изненадани, но те вече ме следват в "Туитър" и, честно казано, смятам, че малко ми завиждат. Идеята ми се роди, когато научих, че Ред Сокс и Янкис ще играят в Англия. Това са двата най-големи отбора в бейзбола и просто реших, че сега е идеалният момент да се опитам да предизвикам повече интерес към спорта у дома", сподели ентусиастът.



Today I am flying to the United States of America...



...to watch 162 baseball games! pic.twitter.com/UVdsar9EKj — Baseball Brit (@BaseballBrit) March 27, 2019

Той започва да се вълнува от бейзбол преди четири години, когато преподава английски език в Южна Корея. По време на ваканция с родителите си в Япония посещава бейзболен мач и моментално е завладян от смесицата от спокойно темпо и динамични действия в играта. Така дългогодишният фен на футболния Портсмут постепенно се трансформира в "Baseball Brit" и възприема като кауза привличането на още европейски запалянковци на американския спорт, започвайки със своите приятели и роднини.



"Ще се радвам, ако приятелите ми вкъщи ме разпитват за бейзбола. Те са футболни фенове. Всички израснахме в един и същи град. Всички сме за "Помпи", нали разбирате? Засега те нямат интерес към бейзбола. Но това мое пътуване сякаш лека-полека ги заинтригува – сподели Джоуи Мелоус, който планира да финансира седеммесечната си екскурзия със спестявания, кредитни карти и пестеливост по пътя. – Наистина се надявам повече хора във Великобритания да започнат да задават въпроси за бейзбола и да решат, че може би е хубаво да идат на мач. Тази година мачовете сами ще дойдат при тях, така че хайде да го направим!"



