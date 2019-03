Тенис Сблъсък между бивши №1 на полуфиналите в Маями 28 март 2019 | 09:06 0



копирано





Бившата номер 1 в света не остави съмнения в превъзходството си над Маркета Вондроушова. Плишкова стигна до ранен пробив в първия сет, който спечели с 6:3. Във втората част Вондроушова поведе с 3:0, но след това настъпи срив в нейната игра и опитната и противничка обърна до 5:3. Маркета взе своя сервиз на 30, а при последвалото подаване на Плишкова пропусна две възможности да изравни резултата, което подпечата загубата в мача.

While Simona Halep leads the head-to-head with Karolina Pliskova 7-3, the Czech and the Romanian have had their battles in the past. @SteveTignor looks ahead to their latest contest, Thursday in Miami, and previews the Kontaveit vs. Barty semifinal: https://t.co/peTXkxZCUI pic.twitter.com/DanRUbzz4G — TENNIS.com (@Tennis) 28 март 2019 г. За място на финал Кристина Плишкова ще играе със Симона Халеп (Румъния), която трудно отстрани Цян Ван (Китай) след 6:4, 7:5. Румънката трябваше да навакса изоставане от 1:5 във втория сет и спаси три сетбола преди да се поздрави с успеха. Тя е само на победа от това да се завърне отново на върха в световната ранглиста. .@Simona_Halep powers through into the @MiamiOpen SF pic.twitter.com/WxdNheWv3S — Jimmie48 Photography (@JJlovesTennis) 27 март 2019 г. Каролина Плишкова (Чехия) победи сънародничката си Маркета Вондроушова и се класира за полуфиналите на силния турнир по тенис в Маями с награден фонд с награден фонд 9 милиона долара. Поставената под номер 5 Плишкова елиминира 59-ата в класацията на WТА Вондроушова с 6:3, 6:4 за 1:21 часа.Бившата номер 1 в света не остави съмнения в превъзходството си над Маркета Вондроушова. Плишкова стигна до ранен пробив в първия сет, който спечели с 6:3. Във втората част Вондроушова поведе с 3:0, но след това настъпи срив в нейната игра и опитната и противничка обърна до 5:3. Маркета взе своя сервиз на 30, а при последвалото подаване на Плишкова пропусна две възможности да изравни резултата, което подпечата загубата в мача. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 182

1