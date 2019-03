Манчестър Юнайтед среща Тотнъм в Шанхай в контрола през лятото

"Това ще бъде нашето трето посещение в Сингапур и общо 15-ата визита в Китай. Вълнуваме се, че ще се завърнем в тези страни. Надяваме се, че ще демонстрираме силен футбол. Тези мачове не само са част от нашата подготовка за новия сезон, но и са нещо специално за нашите запалянковци в Австралия и Азия", заяви Ед Уудуърд, изпълнителен вицепрезидент на Юнайтед.

Singapore Shanghai Cardiff



