Рамос: Хората си мислят, че аз съм решил Зидан да се върне, но не е така

“Промените могат да доведат до позитивни ситуации. Имахме чудесни моменти със Зизу и е удоволствие, че отново е у дома. Неговото завръщане беше добра новина за всички играчи. Не беше мое решение, въпреки че хората си мислят, че е така. Аз съм капитанът и си давам мнението, ако ме попитат. Никога не съм поемал управлението, нито съм го искал”, заяви Рамос след успеха на Испания с 2:0 над Малта, като така изравни рекорда на Икер Касийяс по брой победи с екипа на отбора - 121.

