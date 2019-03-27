Царско село

Черноморец (Балчик) 1:3 Царско село

последен:
16.03.2019

Царско село - Монтана

следващ:
30.03.2019

създаване: 2010г.
стадион: "Царско село"
президент: Стойне Манолов
треньор: Никола Спасов
web: Царско село

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Втора лига

Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Царско село - Монтана

27 март 2019 | 13:28 - Обновена
Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Царско село - Монтана
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Георги Кабаков ще ръководи дербито от Втора професионална лига между тимовете на Царско село и Монтана. Двата тима се изправят в сблъсък от 22-ия кръг на шампионата.

Съдийски назначения за двубоите от 22-ия кръг във Втора професионална лига:

30 март, събота 15.30 часа
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Даниел Пенчев Йорданов
4-ТИ: Павел Георгиев Цеков
СН: Алексей Иванов Николов

30 март, събота 15.30 часа
ФК Кариана - ОФК Несебър
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски

30 март, събота 15.30 часа
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стилиян Найденов Димитров
СН: Крум Добринов Стоилов

30 март, събота 15.30 часа
ФК Арда - ФК Локомотив 1929
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Илко Мирославов Топалов

30 март, събота 15.30 часа
ОФК Поморие - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Стоян Иванов Вътев

31 март, неделя 12.30 часа
ФК Царско село 2015 - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Николай Георгиев Нанев

31 март, неделя 15.30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Тихомир Георгиев Боболов

1 април, понеделник 17.30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Литекс
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Александър Костадинов Костадинов
Втора лига
22 кръг, събота 30 март
Царско село
18:00
Монтана
Втора лига М П Р З Г точки
1 Царско село Царско село
21
19
1
1
50:17 (33)
58
2 Монтана Монтана
21
13
7
1
37:14 (23)
46
3 ЦСКА 1948 ЦСКА 1948
21
10
9
2
25:14 (11)
39
4 Арда (Кърджали) Арда (Кърджали)
21
11
5
5
28:13 (15)
38
5 Литекс Литекс
21
9
5
7
28:18 (10)
32
6 Черноморец (Балчик) Черноморец (Балчик)
21
8
5
8
18:21 (-3)
29
7 Поморие Поморие
21
8
5
8
27:32 (-5)
29
8 Локомотив (Горна Оряховица) Локомотив (Горна Оряховица)
21
8
3
10
22:28 (-6)
27
9 Локомотив (София) Локомотив (София)
21
6
8
7
17:16 (1)
26
10 Струмска слава Струмска слава
21
6
5
10
25:34 (-9)
23
11 Ботев (Гълъбово) Ботев (Гълъбово)
21
5
7
9
20:25 (-5)
22
12 Несебър Несебър
21
5
7
9
25:36 (-11)
22
13 Кариана (Ерден) Кариана (Ерден)
21
5
4
12
20:28 (-8)
19
14 Лудогорец 2 Лудогорец 2
21
5
4
12
19:34 (-15)
19
15 Пирин (Благоевград) Пирин (Благоевград)
21
5
3
13
20:35 (-15)
18
16 Добруджа Добруджа
21
2
8
11
9:25 (-16)
14
  • Промоция
  • Плейоф промоция
  • Изпадане
8 халф
10 вратар
x
В игра - мин.
Голове
Жълти картони
Червени картони
Пост
Номер
Възраст

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SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 79

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ЧЕСТЕН
(Гост) 1
отговор
27 март 2019 | 13:42

ПО ДОБРЕ МОНТАНА ДА НЕ ХОДИ.НАЙ ЧЕСТНИЯ ЩЕ СВИРИ. Рейтинг: 0 0 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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