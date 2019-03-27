Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Царско село - Монтана

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Втора лига
Георги Кабаков ще ръководи дербито от Втора професионална лига между тимовете на Царско село и Монтана. Двата тима се изправят в сблъсък от 22-ия кръг на шампионата.
Съдийски назначения за двубоите от 22-ия кръг във Втора професионална лига:
30 март, събота 15.30 часа
ФК Струмска слава 1927 - ОФК Пирин ЕООД
ГС: Петър Георгиев Кузев АС1: Мартин Тодоров Мачев АС2: Даниел Пенчев Йорданов
4-ТИ: Павел Георгиев Цеков
СН: Алексей Иванов Николов
30 март, събота 15.30 часа
ФК Кариана - ОФК Несебър
ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Светослав Станимиров Стойчев АС2: Теодор Пешев Петров
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски
30 март, събота 15.30 часа
ФК Ботев Гълъбово - ОФК Локомотив Горна Оряховица
ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Станислав Лазаров Станев АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ: Стилиян Найденов Димитров
СН: Крум Добринов Стоилов
30 март, събота 15.30 часа
ФК Арда - ФК Локомотив 1929
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Васил Стоянов Шавов АС2: Мурад Шабан Вели
4-ТИ: Петър Григоров Григоров
СН: Илко Мирославов Топалов
30 март, събота 15.30 часа
ОФК Поморие - ФК Черноморец Балчик
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Георги Димчев Великов АС2: Асен Крумов Крумов
4-ТИ: Петър Димов Аспарухов
СН: Стоян Иванов Вътев
31 март, неделя 12.30 часа
ФК Царско село 2015 - ПФК Монтана 1921
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков
4-ТИ: Георги Николов Николов
СН: Николай Георгиев Нанев
31 март, неделя 15.30 часа
ПФК Добруджа 1919 - ПФК Лудогорец АД II
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Станимир Илков Илков АС2: Мирослав Николаев Желев
4-ТИ: Димитър Михайлов Михайлов
СН: Тихомир Георгиев Боболов
1 април, понеделник 17.30 часа
ФК ЦСКА 1948 - ФК Литекс
ГС: Ивайло Красимиров Ненков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Мартин Руменов Ангелов
4-ТИ: Йото Валентинов Гарабедов
СН: Александър Костадинов Костадинов
Втора лига
22 кръг, събота 30 март
Царско село
18:00
Монтана
8 халф
10 вратар
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(Гост) 1
отговор
ПО ДОБРЕ МОНТАНА ДА НЕ ХОДИ.НАЙ ЧЕСТНИЯ ЩЕ СВИРИ. Рейтинг: 0 0