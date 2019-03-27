Съдийски назначения за мачовете от 27-ия кръг на ППЛ

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Втора лига
Съдийски назначения за мачовете от 27-ия кръг от Първа професионална лига:
29 март, петък 17.30 часа
ФК Етър - ФК Верея
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Евгени Георгиев Георгиев
29 март, петък 20.00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валери Николов Цветков
30 март, събота 18.15 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Петър Стоянов Петров
30 март, събота 20.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов
31 март, неделя 18.15 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Петков Йорданов
31 март, неделя 20.30 часа
ПФК Левски - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов
1 април, понеделник 20.00 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кирил Манолов Лозанов
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