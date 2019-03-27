Втора лига

Съдийски назначения за мачовете от 27-ия кръг на ППЛ

27 март 2019 | 13:21 - Обновена
Съдийски назначения за мачовете от 27-ия кръг на ППЛ
  • копирано
  • 0
Съдийски назначения за мачовете от 27-ия кръг от Първа професионална лига:

29 март, петък 17.30 часа
ФК Етър - ФК Верея
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ: Радослав Петров Гидженов
СН: Евгени Георгиев Георгиев

29 март, петък 20.00 часа
ПФК Локомотив 1926 - ОФК Дунав 2010
ГС: Николай Йорданов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Петър Николов Джугански
4-ТИ: Неделчо Танчев Гаджалов
СН: Валери Николов Цветков

30 март, събота 18.15 часа
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое
ГС: Владимир Вълков Вълков АС1: Йордан Петров Петров АС2: Мартин Иванов Димитров
4-ТИ: Станислав Георгиев Тодоров
СН: Петър Стоянов Петров

30 март, събота 20.30 часа
ПФК ЦСКА-София - ПФК Черно море
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Станимир Лозанов Тренчев
СН: Антон Симеонов Генов

31 март, неделя 18.15 часа
ПФК Славия 1913 - ПФК Септември
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Даниел Милков Ников
4-ТИ: Георги Юлиянов Иванов
СН: Кирил Петков Йорданов

31 март, неделя 20.30 часа
ПФК Левски - ПФК Ботев Пловдив
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Веселин Мишев Добриянов АС2: Иво Николаев Колев
4-ТИ: Волен Валентинов Чинков
СН: Георги Крумов Виделов

1 април, понеделник 20.00 часа
ПОФК Ботев Враца - ФК Витоша
ГС: Петър Кирилов Костадинов АС1: Илиян Петров Капарашев АС2: Милен Дончев Арабаджиев
4-ТИ: Георги Милков Гинчев
СН: Кирил Манолов Лозанов



Още по темата
  • копирано
  • 0
SPORTAL.BG
Спортни новини		 Прочетена 332

Коментирай



Няма коментари.



							
						


							
					

					
					
						






          

            

              ››
              
                Втора лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Нападател на ЦСКА 1948 претърпя успешна операция на коляното
                
                
                  Нападател на ЦСКА 1948 претърпя успешна операция на коляното

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Царско село - Монтана
                
                
                  Георги Кабаков ще бъде главен съдия на Царско село - Монтана

                 
                
              

              

                
                  
                  Арда пусна билетите за двубоя с Локо (София)
                
                
                  Арда пусна билетите за двубоя с Локо (София)

                 
                
              

              

                
                  
                  "Орлетата" с две тренировки днес
                
                
                  "Орлетата" с две тренировки днес

                 
                
              

              

                
                  
                  Бивш футболист на Левски пое Ботев (Гълъбово)
                
                
                  Бивш футболист на Левски пое Ботев (Гълъбово)

                 
                
              

              

                
                  
                  ЦСКА 1948: Да победим малкото ГМО преди да изхвърлим завинаги и голямото (видео)
                
                
                  ЦСКА 1948: Да победим малкото ГМО преди да изхвърлим завинаги и голямото (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Стамен Белчев впечатлен от талант на Левски
                
                
                  Стамен Белчев впечатлен от талант на Левски

                 
                
              

              

                
                  
                  Созопол с шести пореден успех
                
                
                  Созопол с шести пореден успех

                 
                
              

              

                
                  
                  Дунав и Астра не се победиха
                
                
                  Дунав и Астра не се победиха

                 
                
              

              

                
                  
                  От ЦСКА 1948: Ивайло, кураж! ЦСКА винаги е насреща
                
                
                  От ЦСКА 1948: Ивайло, кураж! ЦСКА винаги е насреща

                 
                
              

            

            
            
          

        

            
            
            

                ››
                
                    Live Scores
                
            

            











	
	
		
 Календар 

		calendar_icon
	
	

                

                    календар
                    затвори
                

           

        
	

	


        

            

            
            
            
            
            

            

                
                    Всички мачове
                
            

            
            

            
        




	MultiCast
	ProStats
	



          

            

              ››
              
                Първа лига
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Стергиакис беше избран за играч на мача между младежките национални отбори на Гърция и Черна гора
                
                
                  Стергиакис беше избран за играч на мача между младежките национални отбори на Гърция и Черна гора

                 
                
              

              

                
                  
                  Благо Георгиев заби хеттрик
                
                
                  Благо Георгиев заби хеттрик

                 
                
              

              

                
                  
                  Венци Стефанов: Не вярвам Васил Божков да "посинее" толкова бързо
                
                
                  Венци Стефанов: Не вярвам Васил Божков да "посинее" толкова бързо

                 
                
              

              

                
                  
                  Тасевски остава под въпрос за мача със Септември
                
                
                  Тасевски остава под въпрос за мача със Септември

                 
                
              

              

                
                  
                  Славия набира таланти
                
                
                  Славия набира таланти

                 
                
              

              

                
                  
                  Мизерия във Верея: играчите без заплати от месеци, някои спят у съотборници, защото няма къде другаде
                
                
                  Мизерия във Верея: играчите без заплати от месеци, някои спят у съотборници, защото няма къде другаде

                 
                
              

              

                
                  
                  Школата на Черно море търси таланти
                
                
                  Школата на Черно море търси таланти

                 
                
              

              

                
                  
                  Босът на тим от Първа лига: Разделихме се с 12 чужденци, Иван Вутов е новият треньор
                
                
                  Босът на тим от Първа лига: Разделихме се с 12 чужденци, Иван Вутов е новият треньор

                 
                
              

              

                
                  
                  Бандаловски на линия за мача с Лудогорец
                
                
                  Бандаловски на линия за мача с Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  Черно море заяви "Лудогорец Арена" за Европа
                
                
                  Черно море заяви "Лудогорец Арена" за Европа

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Ясното послание на Васил Божков
10 септември 2018

Започваме по същество с една от най-важните новини в последните дни в българския футбол. Когато един от най-успешните собственици в съвременната история на ЦСКА обяви, че отново ще инвестира във футбола, професионалният ...









							
							
						

						
						






Стойчо Стоев: Сега сме по-спокойни
10 декември 2018

Наставникът на ПФК Арда Стойчо Стоев, даде кратко интервю пред клубния  сайт, след победата с 3:1 над Струмска слава. Двубоят бе последен  за 2018г., след който Арда заема трето място в класирането с актив от  31 ...









							
							
							
						


		
	













			
			
			

			


				Левски | 
				ЦСКА | 
				Лудогорец | 
				Първа лига | 
				Втора лига | 
				Национални отбори по футбол | 
				Купа на България | 
				Англия | 
				Испания | 
				Италия | 
				Германия | 
				Франция | 
				Русия | 
				Шампионска лига | 
				Лига Европа | 
				Мачове на живо | 
				Волейбол | 
				Тенис | 
				Формула 1 | 
				Баскетбол			

			

Съдържанието на този уеб сайт и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му
 права. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са
 собственост на Агенция Спортал, освен ако изрично е посочено друго. Допуска се публикуване на текстови материали само
 след писмено съгласие на Агенция Спортал, посочване на източника и добавяне на линк към www.sportal.bg. Използването на
 графични и видео материали, публикувани в сайта, е строго забранено. Нарушителите ще бъдат санкционирани с цялата строгост
 на закона.
			

			

				
				
				
				Този уебсайт е собственост на Sportal Media Group

			

		

			

				
				
				Sportal.bg is part of the Sportal Media Group network
				

ЕВРО2016 |
Мобилни телефони |
Бизнес новини |
Лайфстайл |
Woman.bg |
Men Only |
Новини |
Shopping.bg

Мобилен Портал

				
				
			

			




















    

        

            
Вашите лични данни

        

        

          

            

                Ние събираме и обработваме Вашите лични данни.
            


            

                За осигуряване на правата ви по GDPR, молим за Вашето съгласие.
            


            

                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
  • 
                          
                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    • 
                      
  • 
                          
                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
    •