ЕСА даде зелена светлина за промяна формата на клубните турнири, пишат от Левски

Европейската асоциация на клубовете (ЕСА) даде зелена светлина за започване на преговори за промяна на формата на клубните турнири на Стария континент, съобщават от Левски , които са членове на организацията и имаха представители на срещата.

The Media Conference following the 22nd #ECAGeneralAssembly is currently taking place



ECA General Secretary Michele Centenaro

ECA Chairman Andrea Agnelli

ECA Vice-Chairman Edwin van der Sar

ECA Board Member Ivan Gazidis



Watch live https://t.co/mf1bDVIkux pic.twitter.com/4a1uQaZzxW