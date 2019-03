НБА Дончич изравни Меджик, но Далас загуби отново (видео) 27 март 2019 | 09:51 0



Luka Doncic has his 7th triple-double of the season, tied for 4th most among rookies and tied for most by a player before his 21st birthday.



h/t @EliasSports pic.twitter.com/lH8t1I0SXy — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 27, 2019

Словенският баскетболист на тексасци завърши срещата с 28 точки, 12 борби и 12 асистенции, но нямаше ден в стрелбата от тройката, завършвайки с 0/9 от дистанция. За сметка на това Дончич пропусна само два шута за 2 точки (9/11) и само веднъж от наказателната линия (10/11). Лука вече е №4 в цялата история на НБА по мачове с “трипъл-дабъл” за новак, както и за играч, който все още не е навършил 21 години.



Дуайт Пауъл изигра силен мач за домакините с 21 точки, 13 борби и 4 чадъра, докато германското крило Макси Клебер имаше силни моменти от пейката и се включи със 17 точки.

Video that just ran for @hbarnes in-arena! Thank you for everything you've done in Dallas, Harrison!@SacramentoKings | #MFFL pic.twitter.com/KGCU0BbKzv — Dallas Mavericks (@dallasmavs) March 27, 2019

ДеАрън Фокс с 23 точки и 8 асистенции и Харисън Барнс с 18 точки бяха двамата най-резултатни при тридесет и седмата победа на Кингс. Барнс бе приет изключително топло от бившия си отбор, като от Мавс бяха подготвили специално видео, посветено на изявите му в тексаския клуб.



