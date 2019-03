Джокович се провали и в Маями, Агут го спря за седма титла

Сърбинът бе изхвърлен от надпреварата от Роберто Баутиста Агут, който осъществи невероятен обрат срещу шесткратния шампион в турнира. Поставеният под номер 22 испанец навакса кошмарно начало и в крайна сметка триумфира като победител след 1:6, 7:5, 6:3.

NOVAK DJOKOVIC insists the rain delay was not the reason for his 1-6, 7-5, 6-3 loss to Roberto Bautista Agut in the Miami Open on Tuesday. https://t.co/LxEEZIIr6G