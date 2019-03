Евро 2020 В Португалия: Украйна може да загуби точките си заради бивш нападател на ЦСКА 26 март 2019 | 21:48 - Обновена 0



копирано





Това бяха първите 2 двубоя за бразилеца с екипа на тима, след като преди дни се сдоби с украински паспорт, но според член 7 от регламента на ФИФА той все още не може да играе за Украйна. Според този член “щом даден играч се сдобие с нова националност, той може да играе за селекцията й, в случай че отговаря на някое от следните условия: да се е родил на нейната територия; това да важи за родителите му или техните родители; да е живял там поне пет непрекъснати години след навършване на 18 г.”. Ucrânia pode ter defrontado Portugal com jogador irregularhttps://t.co/1x9UDCd9pR pic.twitter.com/uLh6WVAaLq — maisfutebol (@maisfutebol) March 26, 2019 Мораеш обаче не отговаря на нито едно от тях. Въпреки че пристигна в страната през юли 2012 именно от ЦСКА, той така и не изпълни изискването за петгодишен непрекъснат пестой там. Най-близо беше до това да го постигне между 2012 г. и 2017 г., но преди да го стори, той премина под наем в китайския Тянцзън Куанджиан. Така той прекара 4 години и 8 месеца в Украйна преди да отиде в Китай за 4 месеца, след което се върна обратно в Динамо (Киев) преди да се присъедини към Шахтьор (Донецк).





Генералният секретар на Люксембургската футболна федерация Джоел Волф потвърдил пред вестника, че оттам ще изпратят официално оплакване до УЕФА за нерегламентираното използване на Жуниор Мораеш в мача между двата национални отбора, в който играчът беше титуляр. Ако то бъде уважено, трите спечелени точки от украинците в този двубой ще бъдат прехвърлени в актива на Люксембург. Също така, ще трябва да се реши и казуса при равенството на Украйна с Португалия, където Мораеш дебютира през второто полувреме. От европейския шампион все още не са подали оплакване до евроцентралата за това. There could be bad news for Ukraine: Brazilian now Ukrainian Junior Moraes might have not been eligible as he didn’t live for 5 consecutive years in Ukraine.

It could be a breach to Fifa rule, and if someone will appeal, Ukraine could lose 0-3 v both Luxembourg and Portugal — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) March 26, 2019 “Напълно сме убедени, че сме спазили всички процедури и срокове, с които Мораеш да получи украинско гражданство по законен начин”, коментира генералният секретар на Украинската футболна федерация Юри Записотски, цитирайки и местното законодателство, според което е достатъчно даден човек да пребивава в страната по 180 дни през всяка от петте години, за да получи гражданство. Отборът на Украйна е застрашен от възможността да загуби спечелените до момента 4 точки от първите си 2 мача от евроквалификациите, твърди португалският Maisfutebol. Според изданието селекционерът Андрий Шевченко е използвал нерегламентирано бившия нападател на ЦСКА Жуниор Мораеш в срещите с Португалия (0:0) и Люксембург (2:1). 2 кръг, понеделник 25 март ЕВРО 2020 Люксембург 1:2 краен резулат Украйна титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: Josy Barthel

Съдия: 1 2 17 18 4 13 8 16 20 6 11 19 12 22 5 13 17 10 15 14 8 18 4-4-2 4-1-4-1 Титуляри Антони Морис 1 12 Андрий Пятов Лорен Янс 18 2 Богдан Бутко Максим Чано 2 5 Микита Мурда Kevin Malget 4 22 Микола Матвиенко Dirk Carlson 13 13 Vitalii Mykolenko Gerson Rodrigues 6 17 Олександър Зинченко Леандро Барейро 16 15 Виктор Циганков Christopher Martins 8 8 Руслан Малиновски Оливие Тил 15 19 Жуниор Мораеш David Turpel 20 10 Йевген Коноплянка Венсан Тил 10 9 Роман Безус Резерви Stefano Bensi 11 14 Виталий Буялский Марио Муч 17 18 Roman Yaremchuk Оливие Тил излиза 90' Gerson Rodrigues автогол Марио Муч влиза Dirk Carlson жълт картон 87' Александър Караваев излиза Виталий Буялский влиза 79' Богдан Бутко излиза Александър Караваев влиза Венсан Тил излиза 74' Stefano Bensi влиза 64' Богдан Бутко жълт картон Роман Безус излиза Roman Yaremchuk влиза Kevin Malget жълт картон 62' Максим Чано жълт картон 51' 48' Микита Мурда жълт картон Леандро Барейро жълт картон 45' 40' Виктор Циганков гол David Turpel гол 34' 5 Ъглови удари 10 5 Точни удари 2 5 Неточни удари 7 40 Притежание на топката % 60 4 Жълти картони 2 2 Смени 3 12 Извършени фалове 14 ЕВРО 2020 М П Р З Г точки 1 Украйна 2 1 1 0 2:1 (1) 4 2 Люксембург 2 1 0 1 3:3 (0) 3 3 Португалия 2 0 2 0 1:1 (0) 2 4 Сърбия 1 0 1 0 1:1 (0) 1 5 Литва 1 0 0 1 1:2 (-1) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (34`) David Turpel 1:0 1:1 (40`) Виктор Циганков 1:2 (90`) Gerson Rodrigues

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 4012 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1