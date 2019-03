Италия Ювентус спазарил Мойс Кийн за два трактора 26 март 2019 | 19:03 - Обновена 1



Mino Raiola on Moise Kean:



"I was supposed to take Kean to Milan in January. Leonardo and I had a deal done, but Juventus didn't want to let him go." [CdS] pic.twitter.com/GDWeR2wGHW — TheMilanBible (@TheMilanBible) 26 март 2019 г.

“Благодаря на Бог, че Мойс вкара първия си гол за Италия. Това беше радост за цялото ни семейство. Днес ще гледам мача на отбора (с Лихтенщайн) в бара с моите приятели. Той беше фен на Интер заради Обафеми Мартинс. Когато се разхождахме, Мойс ме молеше да му купя фланелка на Оба Оба. Изпратих го в Ювентус, защото съм ювентинец. Сега съм щастлив, въпреки че имам проблем с ръководството. Не ми дават билети, за да го гледам на стадиона”, започна разказа си бащата на големия талант.

Bonucci on Moise Kean: "He stayed with us and did well: Giorgio and me talked to him and we told him that by training with Ronaldo, Dybala and Douglas, he only had to learn. He made himself available, learned and exploited the opportunity." pic.twitter.com/aJu9lqqM9h — Juvefc.com (@juvefcdotcom) 25 март 2019 г.

“Със съпругата ми сме разделени. Тя искаше да вземе Мойс със себе си в Англия. Казах на Ювентус, че ще направя така момчето ми да остане в Италия, но в замяна трябва да ми купят два трактора. Казаха ми, че няма никакви проблеми, но още не съм ги получил”, завърши Кийн старши за Rai Radio1.





