Хабиб с брилянтен коментар за отказването на Конър: Може да има само един крал в джунглата! Само един

По-рано днес Конър Макгрегър обяви, че се оттегля от професионалния ММА за втори път. Ирландецът написа обръщение към феновете си в Туитър, като реакциите на бойците и почитателите на бойните спортове „заляха“ социалните мрежи и медиите по света. Президентът на UFC, Дейна Уайт, сподели, че се радва за Макгрегър. Шампионът в лека категория на UFC и последният победил „The Notorious“, Хабиб Нурмагомедов, също изрази мнението си относно нашумялата новина. Хабиб написа:

There can be only one king in the jungle.

Only pic.twitter.com/BuqVNUkoR0