Руди Ернандес: Пулев спечели тази битка със сърце

Името на Руди Ернандес нашумя покрай кървавата победа на Кубрат Пулев над Богдан Дину през уикенда. Именно легендарният кътман овладя страховитата аркада на лицето на българина в четвъртия рунд. Макар че бе в изключително тежка ситуация, в крайна сметка Кобрата повали съперника си в нокаут. „Беше впечатляващо да го видя как запазва самообладание и остава толкова спокоен и пресмятащ всеки свой ход рунд по рунд в момент, в който всеки друг на негово място би се паникьосал и предал”, сподели Ернандес в интервю за bTV. @@@ „Аз просто си свърших работата. Когато нещо подобно се случи, няма време за мислене. Сега съм щастлив. Изгледах няколко пъти повторение от мача и от момента, в който стана аркадата. За мен е чест, че успях да помогна на Кубрат и на България. Надявам се, че във вашата страна знаете какъв голям шампион имате и колко е уважаван той в света на бокса”. Любопитното е, че специалистът по отворени рани вече е бил у нас, но в противниковия лагер. През 2017 г. той бе в щаба на Самюел Питър, когото Кобрата отказа пред пълните трибуни на „Арена Армеец”. „Ивайло Гоцев ме покани да вляза в щаба на Пулев за двубоя с Дину. Съгласих се на драго сърце, защото го приемам и като въпрос на чест да си в екипа на спортист от такъв ранг. Надявам се, че и занапред ще продължим да работим заедно, защото очаквам братя Пулеви тепърва да се развиват на американския пазар.” @@@ „Моля ви само да не ми придавате чак толкова голямо значение. Това бе битка на Кубрат и той я спечели с много кураж и сърце, запази присъствие на духа в адски тежък момент. Възхвалите е редно да бъдат за Пулев, а не за неговия кътман.” @@@ btvnovinite.bg View this post on Instagram #boxing#boxeo#news#knockout#undefeated#sports#fightnight#usa#uk#france#russia#mexico#hardwork#canelojacobs#joshuamiller#crawfordkhan#garciagranados#showtimeboxing#espn#dazn#toprank#boxingnews#undefeated#beinsports#rmcsports#jessiemagdaleno#kupratpulev#bulgaria#pulevdinu#magdalenoramos#toprankboxing# A post shared by BOXING_RONIN (@boxing_ronin) on Mar 26, 2019 at 3:42am PDT

