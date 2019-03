Тервел Пулев: Не усетих, че ръката ми е счупена

View this post on Instagram

Здравейте, приятели. След вчерашната емоция се събудих и все още лявата ми ръка беше с отток и болки. Затова се прегледах и се потвърди предположението ми, че е счупена в следствие на снощния мач. Като изключим ръката, се чувствам в отлично здраве и настроение!

