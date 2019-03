Приказката за Пепеляшка свърши, Андрееску се контузи

Андрееску стана първата уайлдкард шампионка в историята на Индиън Уелс само преди седмица и спечели първия мач в Маями с 4:6, 7:6(2), 6:2 срещу Ирина-Камелия Бегу, с което победната й серия в професионалния тенис стигна до 10 поредни мача. Тя обаче не успя да завърши двубоя срещу Контавейт, която ще играе на четвъртфиналите срещу Су-Вей Сие.

.@BAndreescu_ has her eyes set on @FedCup after she takes a well-deserved break!



MORE--> https://t.co/4VwlaK6WRO pic.twitter.com/oQ5Vf0tGxe