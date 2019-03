Бивш нападател на Рейнджърс: Джерард не е такъв, за какъвто го мислят

Нападателят на Перуджа Садик Умар, който е собственост на Рома, разказа за престоя си в Глазгоу Рейнджърс през първата половина от сезона. Нигериецът изигра само 4 мача за шотландския гранд и наемът му беше прекратен. Той заяви, че мениджърът Стивън Джерард не се е държал добре с него и като цяло времето, прекарано в Шотландия, му е донесло само негативни емоции.

"Първоначално не исках да ходя там. Преговорите се водеха между Рома и моите представители. Когато агентът ми каза за възможността да премина в Рейнджърс, имах съмнения дали това ще ми е от полза. Самият Джерард ми звъня 3 или 4 пъти, за да ме убеди да приема офертата. Той не е такъв, за какъвто го мислят. Каза ми, че ще разчита на мен, че ще ми помогне да успея, а след това не спази думата си", оплака се Садик.

Striker Umar Sadiq claims Rangers still owe him money as he slams manager Steven Gerrard and reveals club banned him from using their car park https://t.co/EG3mmMgHNa pic.twitter.com/ITPvIxCR2k