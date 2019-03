Защитник на "петлите" постигна нещо впечатляващо

Френският национал Самюел Юмтити със сигурност ще помни винаги мача срещу Исландия. "Петлите" спечелиха с лекота с 4:0, а Юмтити отбелза първия гол във вратата на гостите, като вече има 4 попадения за световните шампиони от дебюта си през 2016 година - повече от всеки друг защитник на тима.

Друго негово постижение предизвика повече коментари. Статистиката от двубоя отчете, че бранителят е опитал 107 подавания и всички те са били точни. Стопроцентовата успеваемост на Юмтити е нещо рядко срещано в съвременния футбол, особено за защитник, и то при положение че пасовете са над 100. Това е рекорд в националния тим на Франция по този показател за последните 10 години.

Samuel Umtiti did not misplace a single pass against Iceland:



• 107 passes attempted

• 107 passes completed



A perfect perfomance. pic.twitter.com/kSVTmaOYBw