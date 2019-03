Бокс Целувката на Кобрата може да му създаде сериозни проблеми 26 март 2019 | 00:36 - Обновена 0



Кубрат Пулев победи Богдан Дину в спираща дъха битка, но вече втори ден много повече се коментира не самия мач, а целувката, която Кобрата лепна на репортерката на Vegas Sports Daily Джени Суши. След интервюто Кубрат награби нищо неподозиращата репортерката и я целуна в устата. "Моментът беше малко неудобен и странен", заяви Джени Суши пред news.com.au. Нейният шеф Майк Диксън обаче разкри, че тече разследване на ситуацията. Top heavyweight Kubrat Pulev forces kiss on 'embarrassed' reporter https://t.co/HRcgl4cf2P pic.twitter.com/50r6tbCQtx — New York Post (@nypost) 25 март 2019 г. „Добро утро, на 23 март 2019 година след мача между Кубрат Пулев и Богдан Дину, един от нашите сътрудници в лицето на Джени Суши бе жертва на нежелана, неочаквана и насилствена целувка от страна на Кубрат Пулев в момент, в който тя се опитваше да проведе интервю с него след срещата”, пише Майк Диксън в официално становище. „Работим неспирно с Джени Суши и екипа на Кубрат Пулев за разследване на въпроса и да предприемем правилните стъпки и действия след това злополучно събитие. Искаме да бъде ясно, че Vegas Sport Daily цени безопасността и благосъстоянието на нашите сътрудници повече от всякакви рейтинги, кликове и печалби. Също така сме горди от факта, че предоставяме платформа на нашите журналисти, които споделят същата любов към спорта и качественото съдържание”, пише още той. Statement regarding Kubrat Pulev kiss of @SuSheArt. https://t.co/b7mFkqICmg — Mike Dixon (@MikeDixonSports) 25 март 2019 г. „Това, което се случи на г-жа Суши бе напълно неоправдано и ние споделяме нейния шок, болка и възмущение. На второ място, Vegas Sports Daily се гордее с това, че е платформа, която защитава и оценява жените и техния принос към компанията и самата спортна индустрия. Искаме да бъдем ясни, че жените трябва да се чувстват сигурни и спокойни, за да изпълняват техните задължения, без злоупотреби и тормоз на работното място", продължава изявлението. "Г-жа Суши е ценен член на нашия екип и не одобряваме нарушаването на личното пространство на нашите служители по каквато и да е причина. Заставаме твърдо зад г-жа Суши, докато се опитваме да разрешим този въпрос. Ще оповестим допълнителни детайли, когато ги разкрием”, написа още шефът на Vegas Sports Daily Майк Диксън.

