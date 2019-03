Сделката за Люка Ернандес ще струва общо 160 млн. евро на Байерн

Байерн (Мюнхен) със сигурност ще подпише през лятото със защитника на Атлетико Мадрид Люка Ернандес, съобщава "France Football". Клубът вече се е договорил с играча.Баварците ще платят на испанския тим освобождаващата клауза от 85 милиона евро, така че Диего Симеоне няма да може да го задържи. Споразумението с Байерн ще бъде валидно до лятото на 2025 година.

Заплатата на футболиста ще бъде 13 милиона евро годишно, което ще му позволи да се превърне в един от най-високоплатените в отбора. Роберт Левандовски печели 17 милиона годишно, 16 взимат Томас Мюлер, Мануел Нойер и Жером Боатенг.

