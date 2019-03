Стана ясно кога ще бъде разгледана жалбата на Челси за трансферното ембарго

От ФИФА вече са изпратили подробно писмено обяснения до клуба както за мотивите за самото наказание, така и за решението то да не бъде замразено на този етап. На 11 април от Челси отново ще опитат да издействат минимум суспендиране на наказанието. Ако решението отново не бъде положително за лондончани, те ще се обърнат към Спортния арбитражен съд (CAS), където също първо ще поискат временно решение за отмяна на ембаргото, докато трае дългата процедура по обжалването. След това "сините" ще настояват и за окончателна отмяна на санкцията.

OFFICIAL: Chelsea will have their appeal against a two-window transfer ban heard by FIFA on April 11. pic.twitter.com/Fln40g51kt