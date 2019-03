Целунатата от Кобрата репортерка Джени Суши коментира случилото се

"Моментът беше малко неудобен и странен", заяви Джени Суши пред news.com.au. Репортерката, за която това не е основната професия, била известна в САЩ като "Кралицата на голото суши".



Издания във Великобритания, които обърнаха на този инцидент повече внимание, отколкото на мача на Пулев с Богдан Дину, отбелязват, че боксьорът е целунал репортерката "докато кръвта все още капеше от раната над лявото му око".



"Talk Sport"отбелязва, че постъпката на Кобрата е маркирана като "сексуална злоупотреба" от потребители в социалните мрежи.

