Аржентинец от състава на Базел спечели турнира по FIFA 19 в Лондон

It's been an action packed weekend here with the #GfinityFIFA Series March LQE!



Thank you for tuning in and to all the players involved, it's been a blast!



Until next time pic.twitter.com/3LLgSeII1v — Gfinity Esports (@Gfinity) March 24, 2019

And there we have it! Your #GfinityFIFA Series March LQE champion:



@Nicolas99fc



Congratulations! pic.twitter.com/pgihSEjLZ6 — Gfinity Esports (@Gfinity) March 24, 2019

"Щастлив съм, но не знам дали заслужавах да спечеля, защото той игра много добре във втората среща. Все пак съм доволен от този триумф", заяви Николас Вилалба след края на турнира. Аржентинецът Николас "FCB nicolas99fc" Вилалба се върна на победния път, след като триумфира на FIFA Gfinity Series. Геймърът от състава на Базел успя да се възползва от отсъствието на голямата звезда в този електронен спорт Донован "F2Tekkz" Хънт, който пропусна събитието, за да се готви за ePremier League, където ще бъде част от Ливърпул Николас се изправи срещу Мусад "Rogue Msdossary" Алдосари в големия финал. Аржентинецът спечели трудно с 6:5 в последната и най-важна битка срещу Алдосари."Щастлив съм, но не знам дали заслужавах да спечеля, защото той игра много добре във втората среща. Все пак съм доволен от този триумф", заяви Николас Вилалба след края на турнира.

МАРТИН СТОИЧКОВ репортер - отдел "Футбол" Прочетена 311

