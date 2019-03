Травма в главата вади Фабиан Шер от мача на Швейцария с Дания

Защитникът Фабиан Шер ще пропусне предстоящото домакинство на Швейцария на Дания от квалификациите за Евро 2020. Бранителят на Нюкасъл игра с травма на главата при успеха на "кръстоносците" над Грузия с 2:0 в събота, но лекарите са преценили, че във вторник е по-добре да почива.

Should Fabian Schar have been allowed to play on?



He said he was “out for a few seconds”, that he “can't remember anything” and that his “skull was still humming” | @JWTelegraph https://t.co/SL8CSNvnK4