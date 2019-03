Фуркад: Беше много тежък сезон

Петкратният олимпийски шампион по биатлон Мартен Фуркад заяви, че за него е приключил един тежък сезон. 30-годишният французин поздрави норвежеца Йоханес Тингес Бьо, който спечели Световната купа за първи път в кариерата си.

Бьо постигна рекордните 16 победи в рамките на една кампания, подобрявайки постижението на Фуркад от 14 успеха за един сезон за Световната купа. Фуркад отдаде заслуженото и на своя по-голям брат Симон Фуркад, който в събота прекрати спортната си кариера.

Triple world champion Johannes Thingnes Boe breaks the record of his idol Martin Fourcade, making history! @7ohannesbo @martinfkde pic.twitter.com/uzdDzihCva