Байерн Мюнхен отваря футболно училище в Сингапур

Шампионът на Германия Байерн Мюнхен ще отвори футболна академия в Сингапур, след като подписа партньорски договор с местната компания SportSG. Част от сделката между двете страни включва изиграването на мачове от Младежката купа на Байерн на сингапурска земя, обмяна на треньорски опит и други образователни програми.

#FCBayern and SportsSG sign youth partnership in Singapore.



"The extensive exchange of knowledge and our continuous support of the development of youth football in Singapore is the focus of the partnership,” said Jörg Wacker. https://t.co/OpoE2noQon #MiaSanMia