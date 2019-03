Определиха аркадата на Кубрат за една от най-зловещите в бокса

"Това е една от най-зловещите аркади, които някога съм виждал с очите си и със сигурност най-тежката, с която ми се е налагало да се справям в живота си", обяви легендарният кътман (човекът, който третира всички отворени рани по лицето на боеца) в щаба на Пулев - Руди Ернандес, който според свидетелите на събитията в кървавия двубой в "Хангара", буквално е сторил чудо, за да остави Кубрат не просто в мача, а да го държи работоспособен да го завърши по такъв категоричен начин с нокаут, съобщи Би Ти Ви.

Американецът направи признанието за изключително тежките мигове, които преживява, третирайки Кобрата в "червения ъгъл" в двубоя срещу Дину, пред коментатора от телевизия ESPN, която излъчваше пряко боксовата гала.

That Pulev cut was nasty but folks saying 'worst cut I've seen in boxing' - really? This Badou Jack cut was only two months ago #Perspective #PulevDinu pic.twitter.com/XrvrFgawag