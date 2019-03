Моторни спортове 18-годишен стана най-младият победител в Индикар (видео) 25 март 2019 | 13:19 0



The youngest driver EVER to win in @IndyCar!



18-year-old @ColtonHerta WINS at @COTA in the #INDYCARClassic! pic.twitter.com/Z14x7kg9q0 — IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) March 24, 2019 Колтън Херта стана най-младият победител в историята на Индикар след шокиращата си победа на "Остин" в своето едва трето участие в американските автомобилни серии. 18-годишният Херта стартира четвърти, навакса бързо две позиции и успя да излезе начело след последния си питстоп. Тийнейджърът пресече финала с аванс от 2.7 сек спрямо втория Джоузеф Нюгардън. Трети финишира Раян Хънтър-Рей, който поизпоти Нюгардън в последните обиколки, опитвайки се да му отнеме второто място. Херта стана и първият победител в шампионата, роден през 21-ви век.

