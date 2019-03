Целувката на Кобрата взриви социалните мрежи (видео)

Един ден след успеха на Кубрат Пулев над Богдан Дину, голямата тема свързана с Кобрата вече не е самият успех, дошъл доста драматично, а едно от интервютата му след боя.

.@CrystinaPoncher is only the second woman to do lead play-by-play on a major boxing broadcast. Sneak peek at her first KO call at #PulevDinu last night! pic.twitter.com/2LYkCMAE1w — Top Rank Boxing (@trboxing) March 24, 2019

WHAT THE ....!



What was Pulev thinking at the end of this interview? #boxing #PulevDinu pic.twitter.com/JvsMT1v4rt — Boxing World 365 (@BoxingWorld365) March 24, 2019

Is this how Kubrat Pulev ends all his interviews? #boxing pic.twitter.com/KyTX4tsJfN — Dan Canobbio (@DanCanobbio) March 24, 2019

Former Anthony Joshua rival Kubrat Pulev slammed on social media after kissing reporter on the lips https://t.co/gknZMj2z7J pic.twitter.com/HehfCxyiXo — SportsGridUK (@Sportsgriduk) March 25, 2019

Това с чаровната репортерка Джени Суши, завършило с... целувка по устата от Кубрат за изненаданата хубавица."На Пулев не му пука от нищо", "Така ли Пулев завършва всичките си интервюта?" и "Пулев показва кой е шефът в тежка категория" бяха само част от многото коментари в Twitter, свързани с необичайното действия на българина, оставило изненадана и самата репортерка.За Джени журналистическата работа е просто хоби. Във всичките си профили по социалните мрежи тя се представя предимно като готвач на суши и по-точно като „кралицата на голото суши”.