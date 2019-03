Англия Бивш играч на Ливърпул в болница в Лийдс след нападение 25 март 2019 | 12:06 - Обновена 0



Бившият футболист на Ливърпул Гари Макалистър пострада при нападание в Лийдс, съобщи таблоидът "Сън". Шотландецът чакал такси в центъра на града заедно със съпругата си, когато бил атакуван от неизвестен. Макалистър паднал на земята след силен удар в лицето, след което бил откаран в болница, където го зашили с 10 шева. Gary McAllister attacked by yob in unprovoked attack while waiting for cab with his wife https://t.co/5nHq0eO0Aq pic.twitter.com/QNfMuu09Hb — The Sun Football (@TheSunFootball) March 24, 2019 Макалистър игра за Ливърпул в периода 2000-2002 година, като с мърсисайдци спечели Купата на Англия, Купата на лигата, както и Купа и Суперкупата на УЕФА. За последно работи като помощник треньор на Стивън Джерард в Рейнджърс. 0



