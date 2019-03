В Лейкърс избрали заместник на Люк Уолтън

Джейсън Кид е основен кандидат за треньорския пост в Лос Анджелис Лейкърс, ако настоящият наставник на "езерняците" Люк Уолтън бъде уволнен, пишат медиите в САЩ.

46-годишният Кид има 4,5 години зад гърба си като треньор в Нациналната баскетболна асоциация (НБА) със 183 победи и 190 загуби начело на отборите на Бруклин Нетс и Милуоки Бъкс.

HBD Jason Kidd, one of the greatest point guards of all-time!



Hall of Famer

NBA Champion

2nd All-Time Assists Leaders

10 x All-Star

9 x All-Defense

5 x All-NBA 1st Team

5 x NBA Assist Leader

NBA Co-Rookie of the Year

2 x Olympic Gold Medal Winner

2 x California Mr. Basketball pic.twitter.com/ueCSK07WeA