Без думи...

WE. HAVE. NO. WORDS.



Три секунди преди края Торонто имаше аванс от 114:112, но играчите на Шарлот имаха последен шанс да се доберат до продължения или да грабнат победата. Топката бе подадена на гарда Джереми Лемб, но тя му се изплъзна от ръцете и изглеждаше, че Раптърс печелят двубоя. Лемб обаче успя да установи контрол върху топката и все пак стреля към противниковия кош, макар и от центъра. И немислимото се случи! След дълъг полет топката се озова в коша на Торонто и Шарлот оцеля, а с това и надеждите на тима да влезе в плейофите.

GAME, BLOUSES. pic.twitter.com/m4pkfz4r1P — HornetsGIFs (@HornetsGIFs) March 25, 2019 В момента Хорнетс са 10-и в

"When I first shot it, it felt good, but in my head I was thinking, 'It's too good to be true if it does go in.' I never in a million years thought it would go in. I thought it'd get close, but to see it go in, it was unreal."



Джереми Лемб отбеляза 13 точки за драматичната победа на Шарлот, а Дуейн Бейкън бе най-резултатен за Хорнетс с 20. Голямата звезда на тима Кемба Уокър записа 15 точки, 13 асистенции и 4 откраднати топки. За канадците Кауай Ленард се отчете с 28 точки, 9 борби, 3 асистенции и 2 "чадъра", а 23 точки добави Паскал Сиакам. Нещо наистина фантастично се случи в последните секунди на мача между Торонто Раптърс и Шарлот Хорнетс в НБА. Борещите се с нокти и зъби "Стършели" излъгаха домакините от Торонто със 115:114 след невъзможен кош на Джереми Лемб със сирената.Три секунди преди края Торонто имаше аванс от 114:112, но играчите на Шарлот имаха последен шанс да се доберат до продължения или да грабнат победата. Топката бе подадена на гарда Джереми Лемб, но тя му се изплъзна от ръцете и изглеждаше, че Раптърс печелят двубоя. Лемб обаче успя да установи контрол върху топката и все пак стреля към противниковия кош, макар и от центъра. И немислимото се случи! След дълъг полет топката се озова в коша на Торонто и Шарлот оцеля, а с това и надеждите на тима да влезе в плейофите.В момента Хорнетс са 10-и в класирането в Източната конференция с 34 победи и 39 загуби, но са близо до заветното осмо място, на което се намира Маями Хийт с 36 победи и 37 поражения. Между двата тима е Орландо Меджик с 35 победи и 38 загуби.Джереми Лемб отбеляза 13 точки за драматичната победа на Шарлот, а Дуейн Бейкън бе най-резултатен за Хорнетс с 20. Голямата звезда на тима Кемба Уокър записа 15 точки, 13 асистенции и 4 откраднати топки. За канадците Кауай Ленард се отчете с 28 точки, 9 борби, 3 асистенции и 2 "чадъра", а 23 точки добави Паскал Сиакам.



БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт"

