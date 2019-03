Англия Кардиф твърдо отказва да плати за загиналия Сала 25 март 2019 | 02:53 - Обновена 1



Кардиф Сити все още не е платил на Нант първия транш по трансфера на трагично загиналия нападател Емилиано Сала. Аржентинецът загуби живота си при самолетна катастрофа над Ламанша само два дни, след като подписа с уелския клуб. От Нант подадоха жалба до ФИФА заради отказа на Кардиф да преведе в срок първата вноска от сумата от 15 млн. паунда. "Сините птици" трябва да дадат обяснение до сряда. "The Telegraph" разкри, че от клуба нямат никакво намерение да плащат и вече са подготвили отговор до световната централа, в който мотивират позицията си. According to the Telegraph, Cardiff are planning on telling FIFA that the Sala deal was not legal.



This is getting ugly pic.twitter.com/45MOg48GAf — Footy Accumulators (@FootyAccums) 24 март 2019 г. От Кардиф твърдят, че Сала не е бил регистриран за участие във Висшата лига заради нарушаване на правилата при сделки, при които сумата се изплаща на траншове. Парите трябва да бъдат разпределени на равни части в зависимост от срока на контракта, а това не е било направено. Друга опорна точка в плана на Кардиф е свързана с това, че след сключването на споразумението между Футболната федерация на Уелс и Професионалната футболна лига на Франция за картотекирането на Сала, неговият трансферен сертификат (т.нар. "жълта карта") е бил предаден, но не и регистриран. От Нант обаче са категорични, че международният трансфрен сертификат на футболиста е бил заверен още в деня на трансфера, а фактът, че от Кардиф не са успели да картотекират Сала за участие във Висшата лига, не ги касае.

