УЕФА представи талисмана на Евро 2020

От УЕФА официално представиха талисмана на Европейското първенство през 2020 година. Това се случи преди квалификацията между Холандия и Германия, играна в Амстердам и завършила с успех на Бундестима с 3:2.

Талисманът носи името Скилзи (от англ. skills - умения). За представянето бяха представени майсторите във фрийстайл футбола Лив Кук и Тобиас Бекс. Тримата показаха атрактивни финтове и заадваха публиката в Амстердам.

