В Мароко не вярват, че Меси е контузен - поискаха официално обяснение

Кралската мароканска футболна федерация излезе с позиция във връзка с неучастието на Лионел Меси в предстоящата контрола с Аржентина. Както е известно, в договора за провеждането на приятелския мач фигурира специална клауза, че "гаучоасите" ще пристигнат с най-добрите си футболисти.

Меси се контузи при загубата от Венецуела с 1:3 и беше принудително заменен. Мароканците обаче имат съмнения дали травмата на звездата на Барселона е достатъчно сериозна, за да му попречи да играе срещу техния тим.

