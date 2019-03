Йоханес Бьо затвърди доминацията си

Йоханес Тингнес Бьо (Норвегия) спечели масовия старт на 15 километра пред родна публика в Холменколен., с който беше сложен край на сезон 2018/2019 в Световната купа по биатлон.

25-годишният Бьо беше безгрешен при четирите си стрелби и финишира 37:25.6 минути, за да запише рекордна 16-а победа в рамките на една кампания. Норвежецът напълно заслужено триумфира с Големия кристален глобус, както и с всички малки Световни купи - в преследването, в индивидуалната дисциплина, в спринта и в масовия старт.

