Дзюба: Тази победа е за онези, които ни подкрепят, а не за експертите на дивана

Капитанът на руския национален отбор Артьом Дзюба сподели впечатленията си от победата над Казахстан (4:0) в квалификационния мач на Евро 2020. Нападателят отбеляза един от головете, прекъсвайки головата си суша, която продължи 15 мача.

#RUSKAZ 3-0!! Dzyuba!! The 2nd begins as well as the 1st Ended. Cheryshev on fire when he wears the Russia Shirt. Great response from Thrusday night. pic.twitter.com/wrJImxSotW