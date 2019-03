Клаебо и си осигури големия Кристален глобус за втора поредна година

Йоханес Клаебо от Норвегия спечели последния старт за сезона от Световната купа по ски-бягане и си осигури големия Кристален глобус за втора поредна година. Клаебо финишира пръв в преследването на 15 километра свободен стил в Квебек (Канада) с време 29.05.4 минути и записа 12-а победа за сезона и общо 26-а в кариерата си.

Johannes Høsflot Klæbo wins the World Cup Final in Québec just like he did in 2017. Alex Harvey been second in WCF last 4 times it has been arranged! https://t.co/ktG2zdlkH5 pic.twitter.com/SMSQgSUcO2