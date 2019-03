Ингвилд Флугстад Йостберг спечели Световната купа по ски бягане при жените

Норвежката Ингвилд Флугстад Йостберг спечели Голямата световна купа по ски бягане при жените. В последния старт за сезона - преследването на 10 километра в Квебек, Йостберг завърши на трето място, което и бе достатъчно, за да спечели първи кристален глобус в кариерата си.

Победителка в днешното състезание стана шведката Стина Нилсон с време от 23:55.1 минути, което и осигури и крайния успех във финалите на Световната купа, които се проведоха на канадска земя. Нилсон събра общо време от 52:12.5 минути. Втора в общото класиране на финалната серия остана норвежката Терезе Йохауг с изоставане от 12.9 секунди, а Йостберг завършва на 15.1 секунди от Нилсон.

Stina Nilsson really, really likes @cdmskidefondqc ! Winning today's 10km pursuit 12.9 seconds before Therese Johaug and Ingvild Flugstad Østberg #fiscrosscountry by @nordicfocus pic.twitter.com/OfzGA8F9rC