Дел Пиеро: Зидан се завърна в Реал по-скоро, отколкото очаквах

“Малко се изненадах, че Зидан се върна в Реал най-вече защото го стори по-скоро, отколкото очаквах. Зизу обича Мадрид, живее там със семейството си и има силна връзка с клуба. Не беше голяма изненада, но това се случи много скоро. Мисля, че Флорентино Перес имаше ясната идея да докара наново Зидан, който спечели три Шампионски лиги. Това е интелигентен ход. Дали бих искал Зидан да води Ювентус? Зизу е мой приятел и бих се радвал да го видя навсякъде. Дори и на по бира! Юве си имат голям треньор, който се справя добре. И вече е свършено - Зидан е в Мадрид.



INTERVIEW https://t.co/MEdnKOdwgI pic.twitter.com/Y8fHUcnR9X — MARCA in English (@MARCAinENGLISH) March 24, 2019 Това, че Ювентус елиминира Атлетико след пасив 0:2 не беше голяма изненада за хората като мен, които от много време знаем какъв е Юве. За тези, които познаваме клуба, психиката му и играчите, това е нещо, което можеше да се случи. Не беше невероятно, нито лесно, но изиграха перфектен мач. Уцелиха точните моменти, а играчите на Атлетико липсваха през целия двубой. Юве се бяха подготвили перфектно за срещата. Опитаха се да потърсят слабостите на Атлетико и не беше лесно, тъй като са добри в защита.

Хеттрикът на Кристиано Роналдо? Затова го купиха от Ювентус. Той е шампион, който е печелил трофея и който знае какво е да играеш в този тип трудни мачове, показвайки голям футбол и бележейки голове. Фокусиран е в тази цел. Юве го привлече за това и засега планът протича перфектно. Дали ме изненада трансферът му в тима? Да, малко, но не и много. Кристиано можеше да избере всеки отбор на света и това, че избра Ювентус беше голяма сделка за клуба. Дали Лионел Меси би играл в Италия? Меси може да играе където и както си поиска. Шампион като него може да го прави на всяко едно място", коментира Дел Пиеро в обширно интервю за "Марка". Легендата на Ювентус Алесандро Дел Пиеро разкри, че е изненадан от решението на бившия му съотборник в "Старата госпожа" да се завърне толкова скоро начело на Реал Мадрид . Той коментира и победата на "бианконерите" над Атлетико Мадрид в Шампионската лига, както и трансфера на Кристиано Роналдо в отбора.

