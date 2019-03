Зимни спортове Доротея Вирер спечели Световната купа по биатлон 24 март 2019 | 16:11 0



Италианката Доротея Вирер спечели Световната купа по биатлон за сезон 2018/2019. Вирер завърши 12-а в днешния последен старт - масов старт на 12.5 км в норвежкия зимен център Холменколен. Тя направи пет грешки и остана на 1:11.0 минута след победителката Хана Йоберг от Швеция. It was a tense battle during this final weekend but in the end @Fisiofficial's Dorothea Wierer prevailed to become the first Italian to win the Overall World Cup Globe! Many congratulations! #HOL19



You can rewatch all races on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/mIMw4OsbL6 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 24, 2019 Световната шампионка в масовия старт Вирер е първата италианка в историята, която печели Световната купа по биатлон. Хана Йоберг допусна две грешки в четирите стрелби и измина трасето за 35:56.2 минути. За нея това е втора победа за Световната купа в кариерата, след като на 12 март спечели титлата в индивидуалната надпревара на 15 километра на Световното първенство по биатлон на родна земя в Йостерсунд. Този старт също беше валиден за класирането за Световната купа, но преди днешното състезание тя нямаше индивидуална победа за СК. Йоберг, която е олимпийската шампионка в индивидуалния старт на 15 км от Пьончан 2018, стана първа в тази дисциплина и на европейското първенство този сезон. Хана Йоберг спечели и малката световна купа в масовия старт с 220 точки, а след нея останаха Доротея Вирер със 194 точки и Паулина Фиалкова (Словакия) със 194. Втора в масовия старт в Холменколен се нареди Тирил Екхоф (Норвегия) с три пропуснати мишени и пасив от 1.3 секунди. Американката Клеър Игън стигна до първи подиум в кариерата си, след като допусна само една грешка в четвъртата стрелба и завърши трета, на 10.4 секунди зад Йоберг. Доротея Вирер спечели Големия кристален глобус, след като завърши първа в генералното класиране за Световната купа с 904 точки. Втора е сънародничката й Лиза Витоци с 882 точки, а трета е трикратната олимпийска шампионка Анастасия Кузмина (Словакия). The celebrations and congratulations in the @Fisiofficial team are beginning -- in a short while Dorothea Wierer will receive the Overall Crystal Globe and you can watch it on https://t.co/bk5aBBso9Q #HOL19 pic.twitter.com/cCznuTpjR8 — IBU World Cup (@IBU_WC) March 24, 2019 Витоци завърши 11-а в днешната надпревара с пет грешки и изоставане от 1:06.3 минута, а Кузмина се нареди десета с шест пропуснати мишени и на 1:04.1 минута зад победителката. За Кузмина това беше последен старт в кариерата си. Тя още преди няколко седмици обяви, че ще се оттегли от спорта след края на сезона. Състезанието днес премина без българско участие. Две българки обаче спечелиха точки за Световната купа този сезон. Емилия Йорданова е 92-а в крайното класиране със 7 точки, а Десислава Стоянова е 96-а с 5 точки. крайно класиране в масовия старт на 12.5 км за жени в Холменколен:

1. Хана Йоберг (Швеция) - 35:56.2 минути, 2 грешки в стрелбата (0+0+1+1)

2. Тирил Екхоф (Норвегия) - на 1.3 секунди, 3 (0+0+2+1)

3. Клеър Игън (САЩ) - на 10.4 секунди, 1 (0+0+0+1)

4. Денизе Херман (Германия) - на 21.6 секунди, 4 (1+0+1+2)

5. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) - на 48.7 секунди, 2 (1+0+1+0)

6. Паулина Фиалкова (Словакия) - на 54.7 секунди, 4 (0+0+1+3) крайно класиране за Световната купа по биатлон за сезон 2018/2019:

1. Доротея Вирер (Италия) - 904 точки

2. Лиза Витоци (Италия) - 882

3. Анастасия Кузмина (Словакия) - 870

4. Марте Олсбу (Норвегия) - 855

5. Хана Йоберг (Швеция) - 741

6. Паулина Фиалкова (Словакия) - 687

94. Емилия Йорданова (България) - 7

96. Десислава Стоянова (БЪлгария) - 5 0



