Аякс иска 100 милиона от Барселона за Де Лихт

Аякс е готов да пусне своя капитан Матейс де Лихт да премине в Барселона само за сумата от 100 милиона евро, съобщават испанските медии. Според "Мундо Депортиво", каталунците вече са в напреднали разговори с играча.

Matthijs de Ligt vs. Bayern Munich



Just one of many impressive performances that have clubs all over Europe hunting for his signature. If he is indeed off to Barcelona, then they've got the perfect Pique successor.



Will dominate for years to come. pic.twitter.com/ajx1eminIe