Агентът на Свитолина и Медведев: Идва силно поколение в българския тенис

- Здравейте, г-н Гюров! Собственик сте на мениджърската агенция „Top 5“, която се грижи за интересите на някои от най-добрите тенисисти на планетата в момента като номер 5 в света при жените Елина Свитолина, номер 15 в света при мъжете Даниил Медведев, номер 1 в света при жените на двойки Катерина Синякова. Разкажете ни какво е да работиш с най-големите звезди в световния тенис…



- Винаги е предизвикателство в свят, в който непрекъснато настъпват изменения. Освен изброените състезатели, имаме и едно момиче, което ще бъде бъдеща звезда – Даяна Ястремска. При момичетата, които са в процес на изграждане и са бъдещи шампионки, трябва да следиш всеки момент, всеки детайл от процеса. Красивото е в детайлите и ако пропуснеш нещо, след това не успяваш да наваксаш. Това е една от тайните. Важно е да си постоянно нащрек.



- Как вие и вашият екип се конкурирате с огромни корпорации с огромни финансови ресурси в мениджърския бизнес?



- Така е, повечето от конкурентите имат история и вече 50 години са в този бизнес, а ние сме сравнително млада компания. Но не сме толкова малка, защото вече се грижим за 35 клиенти. Не обявяваме всички, защото има много състезатели, които са във фаза на израстване. Така че те не фигурират официално в представянето, но ги следим и за нас те са толкова важни, колкото и другите. Постоянството, доверието, което успяваме да създадем между нашите спортисти в отношенията си с тях. Също предизвикателството да запълваме точно тези ниши в обслужването на играчите, които никога не са били забелязани и доразвити от нашите конкуренти. Основен принцип при нас е комуникацията, социалните медии, общуването с пресата. Важно е вниманието към детайлите.



- Разкажете повече за това с какви тенисисти работите и защо имате толкова силни позиции в Украйна, Русия и други държави?



- Знаете, че в Източна Европа има огромен потенциал на състезатели. Има един квадрат – София, Минск, Москва, Украйна, където се раждат най-силните тенисистки. Но не винаги тези деца имат възможностите, структурите, знанията, за да могат да се усъвършенстват и да поемат към реалния път, който е много труден. Статистически е много ужасяващо, защото ако попадате в топ 50 в света при 14-годишните, шансовете да влезете в топ 100 в момента, в който можете да почнете да печелите от този спорт, са само 6-7 %. Всичко това е много рисково. Ако нямаш правилните хора, знания и структури, процесът почти винаги е обречен.



- Как успявате да спечелите доверието на спортистите, с които работите?



- Доверието не се печели веднага, а в течение на времето след правилни взаимодействия, решения и съвети. Също в способността ни да ги посъветваме. Това е нещо много тънко. Имаме влияние, но им позволяваме и те самите да си вземат решенията. Това е един диалогичен постоянен процес.



- Доколко е важен добрият мениджър за успешната кариера на един спортист?



- Мисля, че донякъде има решаваща роля. Ако успее да създаде правилния екип за състезателя, ако успее да привлече достатъчно средства, за да може да развие проекта около спортиста, да привлече правилните хора около него… А тенисът днес е спорт, в който ви трябва отбор, който да се грижи за вас. Доста е невероятно да смятате, че сам може да го постигнете. Ако всички категории, всички звена бъдат събрани като изящен пъзел, а това също става във времето, то вече нещата се получават.



- Вашият най-известен клиент е една от топ тенисистките в света - Елина Свитолина. Как я спечелихте за вашата агенция?



- Когато подписахме, тя тренираше в Харков, Украйна. По нашата интуиция беше една от бъдещите шампионки. Малко минаваше под радарите. Стана интересна среща с нея и нейните родители в Украйна. Решихме да започнем работа заедно и следващата неделя тя спечели „Ролан Гарос" при девойките. Това затвърди прогнозите да работим заедно и вече толкова години сме с нея.



- Това беше през 2010 г., доколкото си спомням. В Харков, който е един много красив град. Нещата тогава наистина станаха много бързо – много параметри, много обстоятелства… Важното е не толкова какво пише на една хартия, а отношенията между състезателя и мениджъра. Първата интуиция, първото чувство и да знаеш дали можеш да работиш много бързо с определен човек.



- Как следите подрастващите таланти и избирате кои имат перспектива за развитие, за да им предложите сътрудничество?



- Това е процес, който вече става на много ранна възраст. Имаме скаути, които работят по цял свят – Америка, Европа, Африка, Азия. Имат задачата да бъдат на максимален брой силни турнири, където могат да видят потенциалния талант на бъдещи тенисисти и да ни предадат вярната информация. Така че голяма част от бюджета ни е концентриран да поддържаме тези хора, защото ни дават индикации за бъдещ шампион, ако той израсне.



- С какво един мениджър може да подпомогне кариерата на младите тенисисти, така че тя да се развие в правилната посока?



- Трябва да разграничим мениджъра в тениса от мениджъра във футбола. В тениса основните права са имиджовите, които принадлежат частично на мениджъра. Няма трансфери като във футбола, няма преминаване от клуб в клуб. Всичко е в индивидуалната траектория. Очаква се от мениджъра да помогне за сформирането на правилната структура около състезателя – треньор, треньор по физическа подготовка, спаринг партньор, диетолог, физиотерапевт, понякога психолог. Всяка година надграждаш. При шампионите всяка година добавяш нещо в проекта, което да му помогне, защото на определено равнище една позиция вече е като друга планета. Разбира се, много е важно да се намерят и финансите. Те идват най-вече чрез спонсорите. Особено на детско-юношеския етап са най-вече компаниите, които са директно заинтересовани в рекламата си чрез тенисистите. Това са големите марки. Те са способни да дадат част от финансите, за да може да се изгради тенисиста. Това е техният интерес, въпреки че възвръщането на инвестицията е „невидима“, идва по-късно, когато състезателят се появи на шоу-корт пред телевизиите.



- Следите ли талантите в българския тенис? Виждате ли потенциални кандидати да влязат в голямата игра, както направи Григор Димитров?



- Григор е голям пример за младото поколение в България. Въпреки че не съм се връщал скоро в родината, мисля, че в поколението между 11 и 14 години има изключително силни момиченца и момченца, които ще са много интересни за следене в следващите години.



- Какво бихте посъветвали младите тенисисти в България и техните родители, които имат много важна роля в този период от живота им?



- Бих посъветвал родителите да играят ролята си на родители. Да се постараят да осигурят всичко, което е по възможностите им за процеса. Но да бъдат уважителни към екипа, към треньорите на децата. Да наблягат също и на обучението. Това е много важно, защото стойностите, които се предават на ранна възраст, остават завинаги и са водещи зародиши при бъдещата комуникация с хората. А това е много дълъг път в тениса.



- За всички е ясно, че за да може даден млад играч да постигне големи успехи в тениса, е необходимо да се инвестира в него. Именно това е голям проблем пред много състезатели – как може да бъде решен?



- Има три-четири канала на финансиране. Това са мениджърските компании, но може да е и частен инвеститор. Тук ролята на мениджъра е да следи да има граница, да няма преплитане със спортния процес. Родителите също са част от това, както и федерациите, тъй като това е една от техните мисии, както и марките, които следят за развитието и разбира се за собствените си интереси в процеса на финансиране.



- Възпитаник сте на „Сорбоната“ и отличен познавач на френската литература – как се случи така, че се ориентирахте към спортния мениджмънт?



- Мисля, че Марсел Пруст казва, че истинският живот е литературата. Поне за мен предизвикателството беше работата ми един ден да се превърне в красив роман. Примерно по време на турнирите от Големия шлем целият екип е под напрежение. Ставаме много рано, а свършваме в 1 часа през нощта. Всичко е на база представяне и резултати. Нашите състезатели са на корта, но ние зад кулисите имаме същия режим и се опитваме да стигнем първи на крайната лента.



- Имате ли някакви лични симпатии към дадени тенисисти, дори и да не са ваши партньори?



- Не бих казал симпатии, но изпитваме страст към тениса. Без страст не можеш да действаш. Следим всичко, което е възможно. Имаме афинитет към някои тенисисти, но за мен е по-важно не да започнем да работим с доказал се играч, а предизвикателството на прогнозата. Да почнем с някой състезател от 14-15-годишна възраст и да продължим съвместно пътя към бъдещата му кариера.



- По ваше мнение кои са най-добрите играчи при мъжете и при жените в момента?



- Всички ги знаят. Много ми харесва новото поколение, което още един път подсказа потенциала си в Мелбърн – от Зверев до Циципас. Те са бъдещите номер 1. Вярвам, че Елина има тази възможност и потенциал при жените. .@ElinaSvitolina shows the perfect example of defense to offense! #BNPPO19 pic.twitter.com/pMH6DlLeBX — WTA (@WTA) March 9, 2019 - Очаквате ли тя да спечели най-сетне и турнир от Големия шлем, след като има четири четвъртфинала досега?



- Смятам, че мисли за това дори когато сутрин се гледа в огледалото. Това е една от главните цели, но има толкова препятствия, различни фактори, за да се стигне дотам. Няколко пъти беше много близо и до позицията номер 1 в света, но това не трябва да е фикс-идея, а просто крайният резултат на един съвършен процес.



- За финал – какъв съвет бихте дали на младите спортисти в България, които искат да покоряват световните върхове?



